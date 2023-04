Les artisans des Sablonnières. L’histoire de la construction de l’usine de L’Argentière-La Bessée (1906-1911)

En créant à l'époque la plus grande centrale hydroélectrique d'Europe, Gilbert Planche va transformer fondamentalement un village montagnard en une cité industrielle. Au plus fort des travaux,1150 personnes vont travailler simultanément sur les chantiers, 10 à 12 heures par jour, 6 jours par semaine et parfois de jour et de nuit. Il a fallu 15 années de préparation et d'études pour trouver l'emplacement idéal et obtenir les financements et les autorisations. 16 kilomètres de galeries et de conduites forcées ont été nécessaire pour acheminer l'eau jusqu'à la centrale hydroélectrique. Dans le même temps, la Société Electro-Métallurgique Française, sous la direction de Paul Toussaint, construit un centre ville dans la plaine de Durance, entre les hameaux de l'Argentière et de la Bessée, autour de l'usine, avec des cités ouvrières et des commerces. En cinq ans, la commune va passer de 957 à 1383 habitants. Ce livre relate les prouesses techniques et les moments forts de cette entreprise démesurée, émaillés d'accidents et de crimes. Mais c'est aussi le récit d'aventures humaines, avec des conflits, des migrations, des rencontres, des mariages, des créations d'entreprises et de commerces.