Objectif réussite. Comment attirer le meilleur dans votre vie

Le seul livre à lire pour déterminer et formuler ses objectifs ! Vous n'atteindrez pas de cible sans l'avoir fixée au préalable. En partant de ce constat simple, Zig Ziglar, légende du développement personnel, guide le lecteur à travers les 9 étapes de la définition d'objectifs. En effet, n'importe qui peut devenir meilleur, faire et avoir plus, mais il faut pour cela être spécifique et précis dans ses attentes : un objectif correctement fixé est à moitié atteint. Cela est valable dans tous les domaines : santé mentale et physique, carrière, activité sociale, famille, finances, spiritualité... Après avoir enseigné les étapes pour se fixer les objectifs, Zig Ziglar identifie 13 variables qui favoriseront le passage à l'action. Il réduit les processus à de petits étapes journalières pour rendre chaque défi plus réaliste... et faire des rêves une réalité.