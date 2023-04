Un ancien policier raconte le quotidien de ce métier en prenant à contre-pied tous les clichés. Bertrand Dal Vecchio a été policier pendant quinze ans. Il a connu le quotidien du commissariat de quartier comme la lutte antiterroriste, les opérations de terrain comme la paperasse interminable, la peur au ventre lors des interventions mais aussi les formalités absurdes... Une vie de policier prise en étau entre la loi et la rue : c'est ce qu'il raconte dans ce livre, récit impressionnant et poignant d'un homme à la fois passionné et découragé par son ancien métier. A l'heure où les débats autour de la violence policière génèrent des prises de position caricaturales des deux côtés (on est désormais pour ou contre la police, comme si ce type de position pouvait avoir un sens), La Loi et la Rue est un texte salutaire. En décrivant avec précision un quotidien qu'il a parfaitement connu, Bertrand Dal Vecchio fait le choix du réalisme et de la nuance. Il ne s'agit pas d'un pamphlet ou d'un plaidoyer mais bel et bien d'un récit à hauteur d'hommes qui montre toutes les difficultés du métier de policier, qui pointe les diktats hiérarchiques et administratifs aberrants, sans pour autant éluder les abus et les dérapages. Une exigence de vérité et de mesure qui a depuis trop longtemps déserté ce sujet pourtant crucial pour l'ensemble de la société.