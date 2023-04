Les princesses Mazarines. Elles voulaient être libres

Les nièces de Mazarin sont des étoiles filantes dont les aventures ont sidéré l'Europe. La plus célèbre est sans doute Marie Mancini qui faillit épouser Louis XIV, mais Marie avait quatre soeurs et deux cousines. Mazarin, désireux d'inscrire son nom dans la grande Histoire, les avait fait venir en France alors qu'elles n'étaient que des enfants appartenant à la petite noblesse romaine. Choyées par la régente Anne d'Autriche, elles devinrent les compagnes de jeux de Louis XIV et de son frère. Elles avaient toutes reçu en partage la beauté, un charme exceptionnel et un goût inné pour les arts et les lettres. Mazarin négocia pour elles des alliances prestigieuses. Soumises aux volontés de leur mari, elles savaient qu'elles devaient leur donner des héritiers. Mais allaient-elles se comporter en épouses sages, régulièrement enceintes ? Trois d'entre elles furent vertueuses, mais les autres ne s'embarrassaient ni de morale ni de religion. Eprouvant le désir d'exister réellement, elles refusèrent de vivre dans le silence des passions. Elles ont préféré se lancer à la conquête de situations imprévues et embrasser les périls de la liberté pour s'accommoder de la vie. Chacune a trouvé sa voie avec plus ou moins de bonheur. Alors que la plupart des femmes de la Cour essayaient de sauver les apparences, elles n'ont pas hésité devant le scandale qu'elles étaient sûres de provoquer. Les nièces de Mazarin sont des héroïnes de roman.