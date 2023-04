Morts pour la science. 68 destins scientifiques tragiquement contrariés

Peut-on se suicider pour une équation ? Peut-on tuer pour un nouveau modèle de télégraphe ? Non, d'après les criminologues et les statisticiens ! Mais ce livre prouve le contraire. Imaginez des théoriciens en avance sur leur temps, ne supportant plus l'incompréhension de leurs contemporains. Des inventeurs géniaux, victimes du potentiel économique de leurs inventions, piratées par les investisseurs cupides. Des querelles de paternité qui tournent au drame, ou un expert tombant sous les coups d'un collègue dont il a pu prouver scientifiquement la culpabilité. L'histoire des sciences est peuplée de scènes de crimes comparables à celles imaginées par les meilleurs auteurs de romans policiers, à la différence que celles-ci sont bien réelles ! Ce livre montre que, loin d'être un long fleuve tranquille, la recherche scientifique est le théâtre de passions tragiques, où meurtres et suicides causent plus de victimes dans les rangs des chercheurs que les accidents de travail. C'est cette autre histoire des sciences, à la fois cocasse et cruelle, que nous conte l'auteur.