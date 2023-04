Les Jardins de l'amour. Contes d'Orient

On dit que la plus belle réponse à une question embarrassante est le sourire. Alors j'ai souri, car je ne savais pas quoi lui répondre. Pourtant la question de Zohra était simple. Elle m'avait demandéâ : est-ce que tu m'aimesâ? Que lui répondre, du haut de mes treize ansâ? Moi aussi je t'aime, évidemment que je t'aimeâ! Quelle bête question, c'est sûr que je t'aime... Mais non, rien de tout ça : mon sourire embarrassé. Que veut dire précisément cette phrase "âje t'aimeâ" â? Est-ce que cela veut dire "âj'ai besoin d'être aiméâ" â? Ou est-ce encore "âj'ai besoin d'aimerâ? â" Dans ces deux cas, que revêt le mot Amour avec un grand Aâ? Par amour, on a construit et on a détruit, on a offert et on a volé, on a ri, on a pleuré, on a donné et on a repris. Je me suis autorisé une petite escapade au pays des contes de l'amour, que j'ai découvert ici et là tout au long de ma vie d'artiste. J'y ai glané ces quelques histoires auxquelles je me suis permis d'apporter, avec mon kalam, des petites touches plus personnelles. Puisse ce recueil vous accompagner tel un compagnon de route sur les chemins des questions de l'amour, et vous apporter quelques pistes de réponses, dans un monde où l'on rencontre plus souvent des serrures que des clés.