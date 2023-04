L'équation de Dieu. En quête d'une théorie universelle

BEST-SELLER DU NEW YORK TIMES Le récit épique de la plus grande quête de toute l'histoire des sciences - le Saint Graal de la physique qui expliquerait la création de l'univers - par Michio Kaku, célèbre physicien théoricien et auteur de The Future of the Mind et The Future of Humanity Lorsque Newton a découvert la loi de la gravitation, il a unifié les règles qui régissent les cieux et la Terre. Depuis lors, les physiciens ont intégré de nouvelles forces dans des théories toujours plus vastes. Mais peut-être que le défi ultime consiste en parvenir à une synthèse monumentale des deux autres théories : la théorie de la relativité et la théorie quantique. Ce serait le couronnement de la science, une profonde fusion de toutes les forces de la nature en une belle et magnifique équation qui percerait les mystères les plus fondamentaux de la science : Que s'est-il passé avant le Big Bang ? Qu'y a-t-il de l'autre côté d'un trou noir ? Existe-t-il d'autres univers et dimensions ? Le voyage dans le temps est-il possible ? Pourquoi sommes-nous ici ? Kaku explique également l'intense controverse qui entoure cette théorie, une controverse dans laquelle des lauréats du prix Nobel prennent des positions antagonistes sur cette question vitale. C'est une histoire captivante et passionnante, et ce qui est en jeu n'est rien de moins que notre conception de l'univers. Ecrit avec l'enthousiasme et la clarté qui caractérisent Kaku, ce voyage épique et captivant est l'histoire de L'Equation de Dieu.