Road trip NBA : Le guide USA. Voyage au coeur de 30 villes mythiques : sports bars, shopping, food, bons plans et culture

Avis aux amoureux de sports qui partent à la découverte des USA, découvrez Road Trip NBA Le Guide. Petit frère du beau livre écrit par le même auteur, Road trip NBA, vendu à plus de 25 000 exemplaires, retrouvez Rémi Reverchon dans 30 villes des US, allant de Portland à Boston en passant par Miami et Los Angeles, entre autres. Vous plongerez dans la culture de ce pays fou, tout en profitant d'un max de bons plans dans chacune des 30 villes évoquées : où manger, où s'acheter une paire de sneakers, où aller voir un match de baseball, quel sports bar choisir pour regarder de la NBA en mangeant des nachos au fromage. Et pour tous les budgets. Alors, n'hésitez plus et partez à l'aventure avec Rémi Reverchon !