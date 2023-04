Cinq éditions après sa première parution et plus de 30 000 exemplaires vendus, Parapente, s'initier et progresser revient dans une version augmentée et dans un format agrandi. Contenant l'ensemble des données nécessaires à la formation d'un pilote, ce guide peutêtre utilisé par tous les pratiquants, du débutant au plus expérimenté. Cette nouvelle édition met à jour les aspects essentiels "non-techniques" qui impliquent le pilote responsable de sa sécurité ainsi que les "facteurs humains" si souvent à l'origine des rapports d'accident. Fondamentaux techniques, principes aérodynamiques, météo et aérologie, matériel, pathologie et accidents... Les auteurs, spécialistes unanimement reconnus, vous proposent un manuel de référence, structuré selon un plan pédagogique simple et rigoureux. Exhaustif, accessible et concret : voici le livre indispensable à votre envol !