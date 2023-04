Les revues de poésie à l'épreuve du monde contemporain. Un lieu d'expérience et de genèse poétiques

A quels territoires et à quelle légitimité la poésie peut-elle prétendre dans notre monde "en temps de détresse" ? En quoi les revues publiant aujourd'hui de la poésie font-elle un acte de résistance ? Telles sont les deux principales questions d'une enquête sur les raisons, les conditions et les perspectives de la poésie en revue dans le monde actuel. Visant à interroger les rapports entre la poésie et le contemporain à travers le support toujours actuel de la revue, le présent volume n'est ni un bilan, ni un morceau d'histoire littéraire, ni une synthèse. Il s'agit pour lui, moins de circonscrire un territoire littéraire dont oeuvres et auteurs dessineraient les contours, que de sonder et de comprendre, à travers l'expérience de publications périodiques, la genèse et la fonction de la poésie aujourd'hui.