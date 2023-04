Education, morale et civique. Discuter et enquêter collectivement en classe

LEnseignement Moral et Civique (EMC) doit permettre de faire découvrir et vivre aux élèves les valeurs qu'il promeut : lucidité et discernement, réflexion critique et recherche de la vérité, capacité d'entendre autrui et d'avancer avec lui dans des échanges constructifs. Les auteurs insistent justement sur l'enquête et montrent qu'elle doit être au coeur de toute "pédagogie de la démocratie" . L'enquête impose d'être précis dans ses propos et rigoureux dans ses jugements, de ne pas ignorer les faits et les arguments qui viendraient contredire ses opinions. Cet ouvrage offre aux enseignantes et enseignants, un véritable mode d'emploi concret, illustré de plusieurs études de caset nourri de multiples exemples. Ils montrent comment s'appuyer sur des situations concrètes et utiliser la littérature de jeunesse.