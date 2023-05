Manuel de réadaptation psychiatrique. 3e édition

Cette nouvelle édition a été complètement restructurée pour mieux refléter les programmes et les interventions liés à des aspects précis du rétablissement et du bien-être. C'est avant tout un recueil d'interventions de pointe qui ont été validées empiriquement et élaborées pour favoriser le rétablissement des personnes vivant avec un trouble mental grave ou un trouble psychique sévère. Le lectorat pourra se familiariser aux approches thérapeutiques ou encore aux modes d'intervention précis, aux aspects utiles et concrets pour l'intervenant, et plus encore.