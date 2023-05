Pays basque. français et espagnol

Le guide idéal pour voir l'essentiel et vivre le meilleur Prêt à découvrir le Pays basque ? Parcourez ce territoire à la forte identité culturelle, de Bayonne à Biarritz, de San Sebastian à Bilbao, des vagues puissantes de l‘Atlantique aux pentes pyrénéennes. Pour ne rien manquer, suivez nos "Incontournables" et nos "Itinéraires" pendant 3 à 5 jours. Et entre les visites et les activités ? Piochez dans nos carnets d'adresses pour siroter un cocktail sur la plage après une session de surf, pour faire le plein de produits régionaux (piment d'Espelette, fromage de brebis...) ou pour déambuler de bar en bar et savourer des pintxos arrosés de rioja. Envie de sortir des sentiers battus ? Vous avez "Rendez-vous" avec de fières figures basques qui nous ont livré leurs adresses préférées. De quoi vivre l'Euskadi pleinement ! Vous voulez participer aux ferias ou vous installer sur la plage ? Découvrir le patrimoine artistique ou la beauté des paysages de montagne ? En famille ou en couple ? Composez votre séjour en suivant nos pages "En voilà des idées". NOTRE AUTEURE Journaliste "voyage" installée à Bayonne, au coeur du Pays basque, Antoinette Paoli nous révèle toutes les nouvelles pépites de sa région