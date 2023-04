Le Mzoungou de la Reine est le second tome des aventures de Joseph Lambert (1824-1873). A l'issue du premier tome, " Le Vazaha du Prince " sort brisé de son combat contre la reine de Madagascar. Il reste malgré tout persuadé que ses ambitieux projets colonialistes peuvent devenir réalité. En 1861, la mort de la souveraine et l'avènement de son fils en tant que Radama II comblent ses voeux. Nommé ambassadeur itinérant par le jeune roi, il voit enfin s'ouvrir les horizons politiques et commerciaux qu'il convoitait depuis si longtemps... Mais l'étoile du Breton est versatile et cruelle. Après la perte douloureuse des deux êtres qui lui sont les plus chers, il devra s'arracher à Madagascar pour revenir vers un plus petit royaume de l'océan IndienA : celui de Mohély aux Comores, dirigé par la reine Djoumbe Fatima. MohélyA : point final de la destinée du mzoungou (l'A " étranger blancA " en langue shimaoré), mais non de ses épreuves et de ses tourments.