Politique africaine N° 167 : Varia

De Djibouti à la Côte d'Ivoire, de l'Algérie au Mali et au Burkina Faso, ce numéro embrasse des situations et des thématiques diverses, et pourtant en dialogue, de la vie politique et sociale contemporaine du continent africain. Migrants et passeurs, malades du choléra et soignants, rencontres politiques et occupations de places publiques par des mouvements protestataires, ce numéro met en lumière les politiques des corps – en souffrance, trépassés ou en action – et les économies de la parole qu'elles génèrent face à des appareils étatiques qui les surveillent, les tolèrent ou les ignorent. Le silence de l'Etat est parfois une absence ou une disqualification, comme dans les zones minières du Sahel qui attisent les appétits prédateurs et encouragent l'attractivité des groupes armés. Ailleurs, c'est le langage volubile de la reconstruction et de l'émergence, dont la promesse de modernité et de croissance économique n'est cependant qu'une stratégie de gouvernants en quête de légitimité. Au total, dans des situations de post-conflit, de lutte contre une épidémie, ou encore dans la tentative manquée d'une révolution bureaucratique menée par un corps de haute administration en formation, les appareils étatiques apparaissent pris entre la consolidation d'ordres anciens, les incertitudes et les désordres des recompositions.