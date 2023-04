8'6 par Pêches sportives. Les retrouvailles

L'ouverture de la pêche la truite donne chaque année l'occasion des dizaines de milliers de Français de se retrouver au bord des rivières. Et comme chaque année 8'6, qui est autant un livre qu'un magazine, fait pour eux un tat des lieux. Comment vont les rivières, les poissons qui les habitent et toutes cette faune et cette flore qui les font vivre ? 8'6 n'est pas qu'un mook sur la pêche. Il tient aussi, il tient surtout la chronique d'un monde menacé par le réchauffement climatique, et les mauvais usages que l'on peut faire de l'eau. Sa force peut-être, en tout cas son ambition est d'utiliser les plus belles images et les meilleurs textes de la littérature halieutique pour convaincre chaque trimestre ses lecteurs pêcheurs ou non pêcheurs que tout n'est pas perdu