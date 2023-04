Comment développer votre spiritualité par la prière. Les clés magiques des 150 psaumes de David

Un livre de prières inspirant pour répondre à toutes vos préoccupations du moment ! Depuis la nuit des temps, la prière représente l'acte le plus intime et le plus puissant pour exprimer des voeux, solliciter des grâces ou exprimer sa gratitude et sa ferveur à " plus grand que nous ". Dans ce recueil de prières inspirant, vous découvrirez comment vivre pleinement votre spiritualité au quotidien, grâce aux clés magiques contenues dans cette version moderne et actualisée des 150 psaumes de David, extraits de la version originale de la bible de Louis Segond de 1910. Ces cantiques servaient à la prière, mais aussi aux louanges et à la méditation, alors ouvrez ce livre au hasard, ou choisissez le psaume en relation avec votre problématique du moment pour accompagner votre chemin de vie. Et pour activer vos demandes, et renforcer l'action de votre prière, découvrez le rituel associé, et bénéficiez ainsi des pouvoirs ancestraux des pierres, des cristaux, des encens, des herbes aromatiques ou des huiles essentielles. Grâce à ce livre de prières, vous puiserez dans la magie des psaumes de David, une sagesse authentique et intemporelle.