Roméo mène la danse !

Roméo est prêt à tout pour danser ! Mais ses soeurs aimeraient vivre leurs rêves aussi... Chez les Duroc, ça bouge, ça remue, ça s'agite et se bouscule ! - Roméo, 9 ans, rêve de devenir danseur étoile, - les jumelles Viola et Olivia, 12 ans, cherchent encore leur voie - la maman, Florence, costumière, et le papa, Christian, dramaturge, naviguent de théâtre en théâtre - Micheline, la grand-mère, joue de l'accordéon dans un restaurant. Et l'appartement parisien est bien trop petit pour tout ce petit monde ! Aussi, quand Christian se voit offrir le poste de directeur d'un centre culturel du Val d'Oise, la famille fait ses cartons. Mais si leur père a enfin trouvé un endroit ou s'épanouir, les enfants eux, galèrent : l'accès aux cours de danse de Roméo est devenu un parcours du combattant, même s'il est soutenu inconditionnellement par sa mère, et Viola et Olivia, elles, ont l'impression de toujours passer après leur frère. Car elles nourrissent en secret des rêves différents : Viola veut devenir comédienne, tandis qu'Olivia souhaite être vétérinaire, une ambition surprenante dans cette famille d'artistes. Plein de bonnes intentions, et croyant résoudre tous les conflits, le nouveau directeur de théâtre, décide de rassembler sa tribu dans sa nouvelle pièce, " Comme un poisson volant "...