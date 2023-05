Au coeur du terrorisme et des médias. Des liaisons dangereuses ?

Au sein de la communauté sunnite en Irak, dans un contexte de grand déséquilibre du à la chute du régime de Saddam Hussein par les Américains, est apparue la plus grande menace terroriste que l'Occident ait connue : Daech. Emmanuel Hamelin nous amène dans un premier temps à comprendre qui est Daech et quelle est sa stratégie de communication. Il nous explique comment cette stratégie s'est construite, notamment avec les réseaux sociaux, et avec quels moyens, mais surtout comment elle a su atteindre ses objectifs en termes de recrutement, de terreur et de propagande. L'auteur nous livre ensuite sa réflexion sur le profil des terroristes, et analyse la façon dont la communication de Daech a réussi à les influencer. Il nous explique comment les médias occidentaux ont, malgré eux, joué un rôle dans la stratégie de communication de Daech. Que ce soient les médias traditionnels, l'audiovisuel et la presse écrite, ou les médias Internet et les réseaux sociaux, Emmanuel Hamelin dissèque les dysfonctionnements, les risques, mais aussi les dangers qui existent dans le traitement de l'information sur le terrorisme. Il ouvre des pistes de réflexion sur la liberté d'informer et le rôle du CSA, mais également sur l'anonymat des terroristes. Le terrorisme et le traitement qui en est fait par les médias ont un effet considérable dans l'esprit de nos concitoyens. Ce sujet complexe mérite les éclairages et les réflexions que nous retrouvons dans ce livre.