Impostures mystiques

La fraude mystique est un phénomène récurrent dans l'histoire de l'Eglise. Mais aujourd'hui, face à la sécularisation de la société, elle se multiplie et elle revêt des formes qui prétendent répondre à l'angoisse des hommes. Elle n'en est que plus dangereuse. Dans la nébuleuse des phénomènes prétendument mystiques qui fascinent, les cas de fraude se multiplient. La plupart d'entre eux restent ignorés du grand nombre, protégés par un entre soi des adeptes qui souvent évolue vers une dérive sectaire, mais parfois également - il faut le dire - par une indifférence ou une apathie, quand ce n'est pas une complaisance, de l'institution ecclésiale, prompte trop souvent à traiter par le dédain, voire l'indifférence, les mouvements issus de ces fraudes. La fraude mystique a existé de tout temps, et les cas actuels ne font généralement qu'adapter le discours - eschatologique le plus souvent - et la méthode éprouvés. Discours et méthode fondés sur le mensonge et la dissimulation, qui ouvrent la voie à des abus d'autant plus graves qu'ils sont soit niés effrontément, soit tenus cachés : il n'est que de se référer aux divers exemples d'emprise spirituelle, matérielle ou sexuelle qui caractérisent les groupes issus de ces fraudes. Cette étude vise, en présentant quelques cas emblématiques de fraude mystique au XXe siècle, à en démonter les mécanismes et surtout à proposer des pistes de discernement, fondées tant sur la raison, que sur une saine approche de la vie spirituelle et de la mystique authentique.