Elon Musk. Innovateur, entrepreneur et visionnaire

McNab retrace la carrière et la vie du nouveau propriétaire de Twitter. L'histoire de son empire commercial est incroyable et a commencé dès 1995 lorsque, alors qu'il était encore étudiant à l'université, Musk a fondé la société de logiciels Zip2. Quatre ans plus tard, elle sera vendue pour 307 millions de dollars. Mais Musk ne s'arrête pas là, quelques années plus tard il met en place la banque en ligne X. com, crée à PayPal, devient PDG de Tesla et fonde une entreprise à succès après l'autre, dont SpaceX, capable de tenir tête à la NASA. Les intérêts commerciaux de Musk semblent ne pas connaître de frontière : intelligence artificielle, recherche aérospatiale, neuro-technologie, énergies renouvelables... Et maintenant, il possède l'un des réseaux sociaux les plus utilisés au monde.