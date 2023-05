Anna Pavlova. L'incomparable

Encore aujourd'hui, à plus de 90 ans de sa mort, Anna Pavlova représente un idéal inégalé de perfection technique et expressive. La passionnante biographie de Martine Planells nous en raconte la carrière artistique et l'extraordinaire modernité par rapport aux canons en vogue à la fin du XIXe siècle - en partant de son physique si chétif et menu, dédié aux exigences d'une danse aérienne et en même temps brûlant d'émotions. Derrière la danseuse ovationnée par les spectateurs du monde entier, la biographie laisse aussi place à la Pavlova privée, avec sa santé fragile, ses malheurs personnels, son histoire d'amour avec le peintre Alexander Jacovieff : auteur d'un Portrait d'Anna Pavlova, duquel s'est inspirée Martine Planells.