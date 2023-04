Rêver d'un autre monde

Un livre guide captivant, écrit avec le coeur, où rencontres et expériences surprenantes viendront bousculer vos certitudes. " Et si réaliser vos rêves était plus facile que vous le croyez ? " Fin du 19e siècle, Agate, une jeune femme meurtrie dans sa chair, s'enfuit de la France après avoir rêvé d'un manuscrit caché au Machu Picchu. En posant les pieds sur ces terres qui lui sont inconnues, elle ignore que ce sera pour elle le début d'une odyssée qui modifiera pour toujours son regard sur sa vie. Puis 150 ans plus tard, à notre époque, Renaud, président d'une multinationale familiale en plein essor est confronté aux défis d'une société en perte de valeurs et d'humanité. En proie à l'adversité, il décidera de marcher sur les pas de son ancêtre sans imaginer que cela le transformera à jamais. Deux personnages, des rêves distincts, mais un lien de parenté et le même besoin vital de réponses et de sens. Comment réussiront-ils à changer leur regard respectif pour s'ouvrir à d'autres réalités ? En vous appuyant sur les révélations des Carnets secrets de Pius, coach et confident de Renaud, modifiez dès à présent la perception de votre monde afin de réaliser vos rêves avec certitude et confiance.