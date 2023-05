Les fêtes dans le monde

Partout dans le monde, les fêtes sont une expression de coutumes et de traditions ancrées dans la culture des peuples. Ce livre documentaire, richement illustré et basé sur des informations solides, parle bien entendu des fêtes les plus connues, comme Noël, Halloween ou Pâques. Il élargit l'horizon sur des traditions festives en Asie, en Amérique latine ou en Afrique, comme le Nouvel An chinois ou thaïlandais, ou le Jour des morts au Mexique. Une ouverture salutaire vers d'autres peuples...