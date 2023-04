Itadakimasu. Le Japon à table

Un guide divertissant des plaisirs et des pièges de la gastronomie au Japon, avec des idées et des conseils hilarants que l'on ne trouve pas dans d'autres livres. Qu'il s'agisse de la bonne technique pour tenir des baguettes ou de l'étiquette pour avaler une soupe, l'auteure Betty Reynolds inclut des mini-leçons sur la cuisine japonaise. Des sushis mondialement connus au fugu mortellement attirant, tout est expliqué de manière claire et humoristique dans ce carnet de croquis, rempli de charmantes illustrations en couleur et de textes perspicaces.