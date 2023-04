Alternatives pour gérer le stress, le burnout et la dépression

Le stress mal géré a tendance à évoluer vers des troubles psychosomatiques, une dépression ou un burnout. Cette évolution comporte plusieurs phases : orthosympathicotonique, sérotoninergique, hypercortiso-lémique jusqu'à l'épuisement. La physiopathologie la plus récente du stress est analysée en détail dans ce livre. Certaines carences (Ca, Mg, Zn, taurine, B6, B9, B12, coQ10, omégas-3, ...) favorisent le stress, le burnout et la dépression et ne sont pas prises en compte, alors que leur correction peut parfois forte-ment potentialiser le traitement médical en cas de carence. Quels sont les aliments, les nutriments, les plantes, les huiles essentielles, les psychobiotiques qui peuvent nous aider à sortir de ce cercle vicieux ? Quels points d'acupuncture et d'auriculothérapie utiliser ? Comment les adapter aux différentes phases du stress pour gagner en efficacité ? Ce livre sera très utile pour tous les thérapeutes soucieux du bien-être de leurs patients. Il les aidera à combler les lacunes du traitement médical, dont il potentiali-sera les résultats.