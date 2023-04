Fabrice Sinibaldi est orphelin. Elevé en Bretagne par sa grand-mère dans le souvenir de l'Indochine puis par son oncle corse acteur de cinéma, il grandit dans un imaginaire ajaccien inénarrable entre grand banditisme, Brigitte Bardot et starlettes italiennes. A l'adolescence, écrire devient son rêve absolu. Il rencontrera à Paris des écrivains célèbres qui l'aideront à construire le roman de sa vie et à devenir un auteur à succès. Sa passion étourdissante des voyages, sa curiosité sentimentale, le conduiront à faire le tour du monde. Un jour il se retrouvera sur la route de l'oubli, celle qui mène à ses parents. C'est le grand voyage de soi à soi qui passe par Saigon. Avec ce roman émouvant et drôle Frédéric Marinacce déroule l'itinéraire d'un écrivain. Comme un émerveillement sur la route. Comme le miroir de nos existences. L'auteur a l'art d'embarquer le lecteur dans un monde qui change d'allure. De la Corse à l'Extrême-Orient on plonge dans son univers avec complicité. La magie opère.