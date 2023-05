Maître d'un monde fantastique et fascinant, Charles Burns n'a jamais caché sa passion pour les comics des années 50. Inspiré par cette esthétique souvent romanesque, l'auteur de Dédales s'est amusé à créer une collection de couvertures de comics fictifs dans laquelle il intègre des éléments propres à son univers étrange et organique. Dans Caprice, il dévoile une trentaine d'illustrations inédites pensées comme autant de livres potentiels. La force de ses dessins offre ainsi une multitude d'interprétations, et suggère au lecteur d'imaginer l'histoire qui découle de chaque image. On retrouve dans cette série un condensé des thèmes qui parcourent l'ensemble de son oeuvre ? : l'adolescence, la métamorphose, les cauchemars ou encore la sexualité, qui sont ici autant de prétextes à la création d'une imagerie mystérieuse et envoûtante. Publié en exclusivité mondiale, cet ouvrage est le premier numéro de la nouvelle collection Kim.