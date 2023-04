Trail ! Manuel ultime

Très stimulant et revigorant par sa pratique en pleine nature, le trail peut se révéler être une vraie boussole dans la vie quotidienne de nombreuses personnes. Son entraînement n'est cependant pas un cheminement mathématique et logique, le processus de progression étant complexe et multifactoriel. Ainsi, réaliser une performance ou un exploit dans la contingence des sentiers s'apprend. C'est ce que propose cet ouvrage dans une nouvelle édition totalement revisitée afin d'éclairer les lecteurs sur les nouvelles tendances dans la pratique du trail et de l'ultra trail, notamment avec l'approche des neurosciences et du développement personnel. Comme proposé dans l'édition précédente, les dessins de l'illustrateur de "Des Bosses et des bulles" viennent agréger une belle prise de distance, réflexive et humoristique. Découvrez un nouvel ouvrage qui vous invite à observer et comprendre la pratique pour mieux vous entraîner.