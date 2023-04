Aider. Les clés pour apprendre à observer, écouter, accompagner

Oser parler de santé mentale Face à un proche qui va mal, on aimerait pouvoir lui apporter de l'aide, mais on ne sait pas toujours comment s'y prendre. A quel moment en parler ? Quoi dire ? Vers qui orienter ? Ce livre vous donne les clés pour aider l'autre sans pour autant vous substituer à un thérapeute ou à un professionnel de santé. Apprenez à parler de santé mentale autour de vous, à repérer les premiers signes de détresse psychologique, à écouter... A travers 67 idées essentielles, vous serez outillé pour accompagner votre entourage sur la voie du mieux-être et pour offrir votre soutien tout en prenant soin de vous. Illustré de témoignages et unique en son genre, Aider est à consulter chaque fois que vous en aurez besoin.