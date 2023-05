Les grands repères du caté en 10 affiches

10 affiches A2 ou A3 pour avoir des repères visuels et illustrés des grands incontournables du caté : le calendrier liturgique ; la Bible ; le pays de Jésus ; la vie de Jésus ; les temps de la messe ; visiter une église ; les 7 sacrements ; et les grandes prières de l'Eglise : le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Credo. Des supports d'animation pédagogiques et esthétiques, qui facilitent la mémorisation des enfants.