Mon livre de messe

Un livre de messe à personnaliser qui constitue le support de préparation à la 1ère communion en quelques temps forts, selon la pédagogie déployée dans le livre catéchiste "Vivre avec Dieu" de la collection "Promesse de Dieu". (Pour vivre avec les enfants une année complète pour découvrir les sacrements et cheminer vers la première communion, le support de préparation adapté est le livre enfant "Vivre avec Dieu"). Ce livre souple permet de découvrir les mots et les gestes de la messe, pour mieux la comprendre et mieux y participer.