"Quand j'étais enfant, je mettais chaque été le cap sur le Maroc avec ma famille à bord de la Peugeot 504 de mon père. Notre expédition durait trois jours, je me souviens des paysages se déclinant du vert des prairies au sable du désert, des effluves de gasoil mêlées à celles de la mer. Après une longue absence, je suis retournée au Maroc. Ce voyage a été bouleversant, entre souvenirs, émotions, rêve, réalité, quête d'absolu et quête de soi... 504 est le récit intime et poétique du retour au pays et du retour en enfance. Il rend hommage à ma génération d'enfants d'immigrés, à celles de nos parents, et à nos enfants, graines de lys d'une France métisse". Sabrina Bakir Rio