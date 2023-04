Oracles murmures de là-haut. Ces énergies qui guérissent

Pars à la rencontre de ton essence divine et libère-toi de ce qui t'empêche d'être libre ! Tout au long de notre vie, nous sommes amenés à expérimenter des situations difficiles et à vivre des chocs émotionnels, qui peuvent générer des blocages, renforcer des croyances limitantes ou déformer notre rapport à la réalité. Emy Lee te transmet pour la première fois à travers cet oracle des cartes de guérison énergétique et émotionnelle. En utilisant cet outil doux et lumineux, tu pourras initier un magnifique processus de libération qui te permettra de retrouver le chemin de la paix et te réaliser. Laisse-toi porter par les énergies douces et bienveillantes des Maîtres Ascensionnés et des Archanges du LaHoChi, que tu sois initié ou non, et libère-toi de toutes ces énergies qui n'ont plus lieu d'être. N'oublie jamais que tout part de toi et que le premier pas d'ouverture de conscience commence par un travail intérieur ! Ce coffret contient 54 cartes canalisées et illustrées par Emy Lee, 1 livret d'accompagnement de xx pages tout en couleurs et 1 sac en satin pour protéger tes cartes.