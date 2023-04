L'oracle de la femme guérisseuse. 44 cartes et son livre d'accompagnement pour éveiller la femme médecine qui sommeille en vous !

En chaque femme sommeille une guérisseuse Fille de la terre, fille de la lune, fille du soleil. Cet oracle très poétique et inspiré du monde végétal vous invite et vous aide à puiser votre force dans vos racines. Chaque carte véhicule une énergie particulière, en symbiose avec la magie des éléments. En attisant votre lien à la nature, laissez-vous guider sur les sentiers de la vie avec conscience et bienveillance. Réveillez cette puissance naturelle enfouie en vous et qui, trop souvent, n'est pas assez exploitée. Chaque tirage est l'occasion d'accéder aux parts de vous blessées, à vos fragilités, pour venir ensuite y déposer un baume d'amour, expérimenter votre pouvoir d'auto-guérison et traverser les épreuves du quotidien en nourrissant votre bien-être, en cultivant vos terres intérieures. Ce coffret contient : 44 cartes oracle splendides et inspirantes. Le livre d'accompagnement avec une guidance poétique pour chaque carte.