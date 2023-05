Beautiful beloved

PITCH La Beautiful Série... continue ! Comment, Max et Sara, le couple sexy, coquin et un brin exhibitionniste de Beautiful Stranger, va-t-il concilier vie de famille et jeux de séduction et de plaisirs ? RESUME Max et Sara, le couple d'amoureux de Beautiful Stranger qui affectionne les photos sexy, vient d'avoir un bébé. Cette nouvelle étape dans leur vie conjugale, risque de changer un peu la donne... Trouveront-ils le temps d'éle. ver un enfant, tout en s'adonnant à leurs jeux coquins favo. ris ? Parions queleurs fidèles amis seporterontvolontaires pour leur faciliter la tâche ... Les personnages favoris de la série de Beautiful seront tous au rendez-vous. LE LIVRE Sara et Max, le couple le plus chaud de Wall Street, viennent de donner naissance à leur petite Annabel... Certes, la charmante bambine illumine leur vie, mais leur faut-il renoncer pour autant à leurs jeux érotiques préférés, qui attisent le désir et incendient les sens ? Seront-ils ca. pables de concilier parentalité et sensualité ? Et comment rester sexy entre deux biberons ? Pendant que leurx copains jouent les babysistters, Sara et Max redéouvrent leurs coprs respectifs avec une vigueur renouvelée... "Intelligent, sexy et moderne, cette série est plus que Beautiful, c'est la perfection absolue". Katy Evans, auteur de Real