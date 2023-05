Vive la 5e ! : Le voyage en Angleterre

Yes ! Camille, Rémy, Malika et leur classe partent à Londres avec leur professeur M. Littlebit afin de parfaire leur anglais. A peine sortis de l'Eurostar, ils découvrent la pluie londonienne, leurs familles d'accueil, le pudding et le tea time. Let's go ! C'est parti pour l'exploration de la capitale, de Big Ben au shopping. Malika trouve les Anglais très mignons...