Homestead Act . Chronique d'un cowboy sans nom

1866. Le Homestead Act, promulgué quelques années plus tôt, a entraîné une grande vague de migration vers les États-Unis. La famille Brennan a quitté Galway dans le but de trouver une vie meilleure en Californie. 1888. Deux cowboys arpentent les terres de l’Ouest sauvage en quête de contrats. Lancés sur la piste de Willie Moore, ils effectuent un détour par Battle Mountain dans le Nevada. Un riche propriétaire y subit les assauts répétés d’un groupe de mercenaires. Constatant qu’ils disposent de compétences supérieures en la matière, il les engage pour renforcer son service de sécurité. Les secrets enfouis par les différents protagonistes pourraient ressurgir de la confrontation à venir avec la bande du terrible « Ratel », un individu au comportement extravagant qui a rallié le Nouveau Monde durant la guerre civile… A travers un récit à la chronologie décomposée, alternant narration à la première et à la troisième personne, les pièces vont progressivement se mettre en place, de rebondissements en coups de théâtre, jusqu’aux déconcertantes révélations finales.