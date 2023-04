Bienvenue à Forest City

La vie dans la forêt est ponctuée par un tourbillon d'activités - comme si les animaux avaient appris à vivre dans la précipitation, à l'image des humains. Et si les choses s'y déroulaient comme dans une ville ? Le maire pourrait être le chef d'une meute de loups au garde-à-vous. Les cerfs constitueraient l'élite de la société. Le corbeau se produirait en spectacle dans les rues en montrant fièrement ses talents. Les pigeons livreraient le courrier. Enfin, pour couronner le tout, la ville jouirait d'une vie nocturne trépidante. Alors, viens avec nous à Forest City, pour en savoir plus sur ses habitants et ses différents quartiers aux anecdotes croustillantes. Et si tu te perds, ne crains rien - chaque livre contient une carte très facile à lire.