Trois femmes à l'origine d'une dynastie : les Tudors

Autrice à la renommée internationale, Philippa Gregory esquisse la toute première biographie de Jacquette de Luxembourg, une jeune aristocrate qui traversa deux règnes, survécut à deux guerres et exerça une influence considérable auprès des cours rivales des Lancastre et des York. Duchesse royale, elle épousa Richard Woodville, d'un rang inférieur au sien. Leur fille aînée, Elisabeth, deviendra reine consort après son mariage avec Edouard IV d'Angleterre. David Baldwin et Michael Jones, deux éminents historiens spécialistes du xve siècle nous dressent respectivement les portraits d'Elisabeth Woodville et de Marguerite Beaufort, deux femmes au destin extraordinaire qui changèrent le cours de cette guerre fratricide. L'une pour avoir été la première roturière à devenir l'épouse d'un roi d'Angleterre et l'autre pour avoir soutenu son fils Henri VII qui sera le premier Tudor à accéder au trône d'Angleterre.