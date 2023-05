Un essai pour (re)découvrir la vie et l'oeuvre d'un poète inouï encore trop méconnu. René Daumal ou la course à l'Absolu est un essai constitué d'un panorama historique où l'on suit étape après étape la vie et l'oeuvre de ce poète inouï encore trop méconnu. Valérie Mirarchi a voulu étudier minutieusement la recherche de l'Absolu de Daumal (1908-1944) qui risqua sa vie à tenter des expériences limites, tant dans la littérature que dans son existence personnelle. Le poète est le fondateur de la revue du Grand Jeu avec Roger-Gilbert Lecomte, Roger Vailland et Robert Meyrat. On suit ici sa quête poétique et existentielle appuyée sur les trois idées essentielles de renoncement, de détachement, de transformation de soi dans la lignée de Gurdjieff et la pensée orientale. Jusqu'au bout Daumal était persuadé que "la seule délivrance est de se donner soi-même tout entier dans chaque action, au lieu de faire semblant de consentir à être homme" .