Karma. Le guide d'un yogi pour façonner sa destinée

Le karma n'est pas seulement le tribut que nous payons, positif ou négatif, à nos vies antérieures. Il est aussi notre destin, qui est dans le creux de nos mains. Sadhguru, l'un des principaux maîtres spirituels vivants, présente une nouvelle perspective libératrice sur ce qu'est le " karma ". Oubliez tout ce que vous croyez savoir de cette notion. Le karma n'est en rien une sorte de bilan de vos bonnes et mauvaises actions qui déterminerait de façon irréversible votre existence. En vérité, le karma désigne votre capacité d'agir, de transformer votre vie, et il est donc la condition même de votre bonheur ! Dans Karma, Sadhguru vous montrera comment passer du statut de passager soumis aux aléas de votre propre destinée, inquiet et souvent malheureux, à celui de conducteur confiant.