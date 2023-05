1800. Tome 2, La Main de Dieu

Deuxième volet des aventures d'Armand de Calvimont et Julie Swarte, nos deux héros échappés de la tourmente révolutionnaire, qui enquêtent sur l'attentat de la rue Saint-Nicaise contre Napoléon Bonaparte au soir du 24 décembre 1800. Le 24 décembre 1800 au soir, une terrible explosion secoue le quartier de la rue Saint-Nicaise. Un attentat à la bombe visait le carrosse du Premier consul Bonaparte, qui en réchappe par miracle. Celui-ci y voit la main des jacobins et il s'oppose à son ministre de l'Intérieur Fouché, qui soupçonne un complot royaliste. Talleyrand sort de sa retraite périgourdine Armand de Calvimont, qui faisait oublier dans son fief ses sanglants exploits passés, et le charge d'assister Fouché dans son enquête. Mais le Premier consul était-il réellement la cible ? Quel secret menace l'équilibre de l'Europe ? Armand se lance dans l'aventure, d'autant que lui et sa compagne Julie de Swarte ont des affaires personnelles sont désormais rattrapés par leurs propres passés...