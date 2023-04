Han Solo & Chewbacca. Tome 1

Han Solo et Chewbacca font équipe avec Greedo pour accomplir une mission confiée par Jabba le Hutt. Mais la situation dérape quand Solo retrouve la personne la plus inattendue qui pouvait surgir de son passé ! La nouvelle série Han Solo & Chewbacca est publiée en deux tomes. L'histoire se déroule entre le film Solo : A Star Wars story et la trilogie d'origine. On retrouve également dans ce premier volume, le one-shot Life Day inédit et centré sur le vaurien le plus célèbre de la Galaxie.