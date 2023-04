Le cerveau pas bête

Un livre indispensable dans la collection à succès "Pas bêtes" destinée aux enfants de 7 à 11 ans, sur un organe réputé complexe qui devient plus familier le cerveau ! D'où viennent nos idées ? C'est quoi un neurone ? Filles/ garçons, on a le même cerveau ? Une approche transversale à travers une trentaine de vraies questions d'enfants récoltées dans des écoles et qui abordent des thématiques proches de leur quotidien : les rêves, le corps humain, les émotions, l'apprentissage, etc. Ce livre, co-écrit par Albert Moukheiber, docteur en neurosciences et auteur de Votre cerveau vous joue des tours, et Raphaël Martin, auteur jeunesse, est illustré avec beaucoup d'humour par Pascal Lemaître, pour tout comprendre en s'amusant !