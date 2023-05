La vie de château Tome 4 : Monter sur scène

"Violette, fini les allers-retours à Paris", m'a dit mon oncle Régis. Alors j'ai compris que j'allais faire mon CM2 à Versailles. De toute façon, on ne se parle plus avec Malcolm. C'était mon seul ami, mais il voulait qu'on soit des amoureux. Alors cette école ou une autre, quelle différence, à part que je ne verrai plus les silhouettes de papa et maman devant les grilles comme de gentils fantômes. Mais dès le premier jour, je comprends que l'année va être compliquée.