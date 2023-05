Les jours heureux

Claudia se rend à Rome pour une audition où elle récitera un extrait d'Oh les beaux jours, la pièce de Samuel Beckett. Elle croise par hasard son premier amour, Giorgio, un homme manipulateur et dangereux. Retraversant avec la jeune femme une relation et sa fin douloureuse, le lecteur suit un personnage et ses multiples métamorphoses. Car au gré de ses sentiments, des dents de loup-garou poussent à Claudia, ainsi que des ailes d'ange et une queue de félin... Explorant une nouvelle fois les fragilités du corps et l'errance des émotions, l'italienne ZUZU réalise un roman graphique puissant, où la réalité se mêle au fantastique et où le dialogues laisse souvent la place à un silence profond.