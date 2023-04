Gérer un état de stress post-traumatique avec la sophrologie. Avec 1 CD audio

L'état de stress post-traumatique se développe à la suite d'un événement violent ayant provoqué une détresse intense. La sophrologie se révèle être un accompagnement très efficace pour lutter contre ce trouble qui s'installe souvent de manière durable et perturbe profondément la vie quotidienne. Les séances proposées dans cet ouvrage sont conçues pour reprendre contact avec son corps. Basées sur des exercices de respiration et de détente corporelle, elles permettront d'évacuer les émotions négatives et de mettre en place des stratégies pour gérer les facteurs déclenchants. Les techniques de visualisation aideront à vaincre ses peurs et à surpasser son traumatisme afin de vivre à nouveau dans la confiance.