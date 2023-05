Reportages aux Etats-Unis

Dès 1933, Kessel est envoyé par Le Matin aux Etats-Unis pour relater la crise. Dans L'Amérique aux abîmes, l'écrivain-reporter écume les quartiers d'affaires et les bas-fonds miséreux de New York. Kessel retournera par la suite plusieurs fois outre-Atlantique. En 1936, il visite sans illusion la grande usine du cinéma américain (Hollywood, ville mirage) ; en 1948, il couvre l'élection surprise de Truman (Retour en Amérique) ; en 1959, il s'immerge dans le show-biz clinquant de Broadway. En 1960, Du fond de l'abîme, reportage cher à son coeur, dépeint les ravages de l'alcoolisme et l'espoir porté par l'expansion des Alcooliques Anonymes. Pour ses articles, le journaliste ne ménage pas ses efforts : il fréquente les lieux les plus insolites, interroge toutes les strates de la société américaine, aussi bien infortunés alcooliques que vedettes de théâtre et producteurs de cinéma, avocats et financiers, jusqu'au président Roosevelt. Cet ouvrage constitue un récit sans filtre des Etats-Unis de l'autre siècle, cousu d'allers-retours et de rencontres hautes en couleur.