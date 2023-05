Comprendre des textes lus. CP. Mon cahier pour

Mon cahier pour comprendre des textes lus : Après le travail en collectif sur les stratégies de compréhension dans le cahier "Comprendre des textes entendus", ce cahier propose un travail en autonomie qui s'adapte au parcours de lecteur de l'élève, pour une approche différenciée de la classe. - Des activités courtes et régulières pour rendre explicites les mécanismes de la compréhension. - Un apprentissage progressif et curriculaire des stratégies de compréhension sur les personnages, les moments, l'organisation, le temps, l'espace et les causalités. - 24 textes créés entièrement déchiffrables. - Deux albums sans illustration à lire en autonomie : - Des ouvrages 100% déchiffrables comprenant 3 histoires avec 3 niveaux de lecture progressifs, autour d'un thème commun pour construire un réseau. - Des histoires sans illustration pour mettre en oeuvre des stratégies de compréhension sans prendre appui sur l'image. - Dans chaque ouvrage, l'une des histoires est une version longue d'un texte présent dans le cahier pour perettre aux élèves plus à l'aise d'aller plus loin. - Des activités complémentaires à télécharger pour valider la compréhension en autonomie. Et des compléments pédagogiques (cartes-mots, corrigés des activités).